Consumo de cimento cresce 4,3% até Maio para 1,9 milhões de toneladas

O consumo de cimento no mercado nacional subiu 4,3%, até Maio, face ao mesmo período do ano anterior, para 1,9 milhões de toneladas, segundo dados da Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN), hoje divulgados.

Em comunicado, a AICCOPN referiu também que foram licenciados 13.293 fogos em construções novas, até ao final do mês de Maio, o que corresponde a um aumento de 5%, face aos 12.660 alojamentos licenciados no mesmo período do ano anterior.

Já quanto ao licenciamento total de obras de edificação e reabilitação, assistiu-se a uma ligeira redução de 3,5%, em termos homólogos, naquele período.

Em Maio, os custos de construção de habitação nova aumentaram 13,5%, em termos homólogos, devido às subidas de 20,5% no índice relativo à componente de materiais e de 5,8% no índice relativo à componente de mão-de-obra.

No primeiro semestre de 2022, no segmento de engenharia civil, observou-se uma quebra de 19% no montante dos concursos de empreitadas de obras públicas promovidas, em termos homólogos, e de 44% no montante dos contratos de empreitadas celebrados e registados no Portal Base.