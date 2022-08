CNE anuncia primeiros resultados, MPLA na frente com 60,65%

Luanda, 25 ago 2022 (Lusa) - O porta-voz da Comissão Nacional Eleitoral (CNE) divulgou hoje os primeiros resultados provisórios das eleições gerais, que dão vantagem ao MPLA com 60,65%, seguindo-se a UNITA com 33,85%.

De acordo com Lucas Quilundo foram já escrutinados 33,16% do total dos votos.

Por candidatura, os resultados apontam para 60,65% para o Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), partido no poder, e 33,85% para a União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA).

Segue-se o Partido da Renovação Social com 1,45%, a Frente Nacional para a Libertação de Angola com 1,28%, o Partido Humanista de Angola com 1,05%, a coligação Convergência Ampla de Salvação de Angola - Coligação Eleitoral (CASA-CE) com 0,70%, a Aliança Patriótica Nacional (APN), com 0,51% e o Partido Nacionalista para Justiça (P-NJANGO) com 0,48%.