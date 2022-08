CNE diz que processo de votação em Angola foi "sucesso retumbante"

O porta-voz da Comissão Nacional de Eleições (CNE) de Angola, Lucas Quilunda, disse hoje em Luanda que o "processo de eleição foi um sucesso retumbante".

"Uma vez mais e de forma exemplar os eleitores angolanos deram prova de civismo e mostraram espírito bastante pacífico", acrescentou Quilunda, que falava aos jornalistas no Centro de Imprensa Aníbal de Melo.

"Todas as 13.338 assembleias de voto no país e no exterior já encerraram", adiantou Lucas Quilunda.

O porta-voz da CNE disse ainda que o Centro de Escrutínio Nacional "já começou a receber as primeiras atas de votação, provenientes da África do Sul, República do Congo e Zâmbia".