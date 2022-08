Marrocos congratula-se com mudança de Espanha relativa a conflito no Saara Ocidental

O rei Mohamed VI de Marrocos congratulou-se no sábado com a mudança de posição do governo de Espanha em relação ao conflito do Saara Ocidental, que classificou de "clara" e "responsável".

"Valorizamos a posição clara e responsável da nossa vizinha Espanha, que conhece bem a origem e a verdade deste conflito. Esta postura positiva abriu uma nova etapa de associação entre Marrocos e Espanha, que não é afetada por contingências regionais nem evoluções políticas internas", afirmou o monarca, no discurso que profere anualmente por ocasião do feriado nacional chamado "Revolução do rei e do povo", citado pela agência EFE.

O rei Mohamed VI referiu-se assim pela primeira vez à mudança de posição de Espanha, que em março considerou que a proposta apresentada por Rabat em 2007 para que o Saara Ocidental seja uma região autónoma controlada por Marrocos é "a base mais séria, credível e realista para a resolução deste litígio".

O Saara Ocidental é uma antiga colónia espanhola ocupada por Marrocos há 47 anos, no contexto de um processo de descolonização.

Espanha defendeu durante muito tempo que o controlo de Marrocos sobre o Saara Ocidental era uma ocupação e que a realização de um referendo patrocinado pela ONU deveria ser a forma de decidir o futuro do território.