CNN anuncia fim do programa Reliable Sources após 30 anos de emissão

A estação de televisão CNN anunciou na quinta-feira que cancelou o programa semanal de análise da cobertura noticiosa "Reliable Sources", após 30 anos de emissão, e que o seu apresentador, Brian Stelter, deixará o canal de informação.

O último programa será transmitido no próximo domingo.

Apesar do cancelamento de "Reliable Sources" (Fontes Confiáveis, em tradução livre), a CNN indicou que o boletim informativo sobre o seu conteúdo continuará ativo.

O programa, o mais duradouro do canal, começou a ser emitido em 1992 e era apresentado desde 2013 por Stelter, antigo jornalista do The New York Times.

Stelter era conhecido pelas suas críticas aos políticos conservadores durante a cobertura da administração de Donald Trump, o que lhe valeu a censura da parte dos defensores do ex-Presidente norte-americano.

O jornalista prometeu dar detalhes sobre o seu futuro na sua despedida no domingo e considerou importante ter "analisado os media, a verdade e as histórias que dão forma ao mundo" durante nove anos.

De acordo com a agência noticiosa AP, "Reliable Sources" e o seu apresentador parecem ser as primeiras vítimas proeminentes do esforço da CNN para se tornar menos confrontadora do ponto de vista político, uma prioridade de Chris Licht, que se tornou presidente da estação na primavera.

A CNN foi fundada em 1980 nos Estados Unidos.