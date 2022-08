Pelo menos 16 pessoas morreram num incêndio na Arménia

O Governo da Arménia anunciou hoje que 16 pessoas morreram num incêndio deflagrado após uma forte explosão que ocorreu no domingo num centro comercial grossista na capital do país, Erevan.

De acordo com a assessoria de imprensa do primeiro-ministro arménio, Nikol Pashinyan, outras 18 pessoas foram dadas como desaparecidas.

O Governo arménio declarou que vai decretar luto nacional no país e a data será anunciada assim que os trabalhos de resgate e remoção dos escombros no local do incêndio estiverem concluídos.

O incêndio, que segundo testemunhas foi causado pela explosão de fogo-de-artifício numa das lojas do centro comercial, também deixou 61 feridos.

A Procuradoria-Geral da Arménia abriu uma investigação por supostas violações dos regulamentos sobre prevenção de incêndios, transporte e armazenamento de materiais inflamáveis.

De acordo com o portal de notícias arménio News.am, a loja em questão foi multada recentemente por violar as normas de segurança contra incêndios.