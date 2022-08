Campanha de segurança rodoviária 'Viajar sem Pressa' na estrada entre 16 e 23 de Agosto

A GNR, a PSP e a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) lançam na terça-feira a campanha "Viajar sem pressa", para alertar os condutores para os riscos da condução em excesso de velocidade.

A campanha, que vai decorrer até 23 de agosto, faz parte do Plano Nacional de Fiscalização de 2022, segundo um comunicado conjunto das três entidades, que sublinham que o excesso de velocidade é uma das principais causas dos acidentes nas estradas e é responsável por mais de 50% das infrações registadas.

"Num atropelamento, a probabilidade de existirem vítimas mortais aumenta em função da velocidade a que circulam os veículos. Se um veículo circular a 30 km/h, a probabilidade das consequências de um atropelamento serem mortais é de 10%. Aumentando a velocidade para 50 km/h, a probabilidade passa a ser de 80%", refere o comunicado.

A campanha "Viajar sem pressa" vai contar com ações de sensibilização da ANSR em território continental e na Região Autónoma da Madeira, além de operações de fiscalização, pela GNR e pela PSP, com especial incidência em vias e acessos com "elevado fluxo rodoviário".

As ações pretendem contribuir para a diminuição do risco de ocorrência de acidentes e para a adoção de comportamentos mais seguros por parte dos condutores no que respeita à condução em excesso de velocidade.

Estas ações de sensibilização ocorrerão em simultâneo com operações de fiscalização em várias localidades, nomeadamente em Lisboa, portagens de Coina, Torres Novas, Castelo Branco, Góis, Leiria e Área de Serviço da Trofa.