PIB da Rússia baixa quatro por cento no segundo trimestre de 2022

O produto interno bruto (PIB) da Federação Russa baixou quatro por cento no segundo trimestre do ano, o primeiro em que Moscovo enviou as suas tropas para invadir a Ucrânia, informou a agência estatal de estatística na sexta-feira.

A economia russa sofreu o impacto de sanções económicas depois de ter invadido a Ucrânia, em 24 de fevereiro, incluindo a sua exclusão do sistema bancário de transferências internacionais SWIFT e um de empresas estrangeiras.

O relatório divulgado pela Rosstat não analisou a razão da queda do PIB, mas apontou uma contração de 15,3% no comércio grossista e 9,8% no retalhista.

A Federação Russa tinha divulgado aumentos do PIB no primeiro trimestre de 2022 e nos últimos três trimestres de 2021.