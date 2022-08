Projecções dão vantagem a William Ruto nas eleições gerais no Quénia

O Quénia aguarda ainda a publicação dos resultados oficiais das eleições gerais na quarta-feira, enquanto as primeiras projeções dos meios de comunicação locais dão a vantagem na renhida corrida ao vice-presidente, William Ruto.

"Só acaba quando acabar", escreveu hoje na rede social Twitter a ex-ministra Martha Karua, uma companheira de corrida de um dos líderes da presidência, Raila Odinga, de 77 anos.

Karua fez o comentário após estimativas preliminares de vários meios de comunicação quenianos, dando ao seu principal concorrente, Ruto, de 55 anos, uma ligeira vantagem nas eleições de terça-feira.

Milhares de agentes da Comissão Eleitoral Independente (IEBC, na sigla em inglês) de todo o país ficaram acordados toda a noite a contar os votos recolhidos nas suas mesas de voto até ao encerramento oficial das urnas às 17:00 locais (15:00 em Lisboa) de terça-feira.

No entanto, algumas mesas de voto mantiveram as suas portas abertas no final do dia e ainda hoje depois de terem de adiar o seu encerramento para garantir que os eleitores recenseados tivessem uma janela de 11 horas para votar após atrasos na abertura devido a problemas técnicos e logísticos.

As eleições foram marcadas por uma participação moderada que, segundo os últimos dados divulgados, foi de apenas 65,4% (cerca de 14 milhões de eleitores dos 22,1 milhões registados), contra 79,5% nas eleições de 2017 e 85,9% em 2013.

A IEBC ainda não publicou quaisquer números oficiais, além da percentagem de mesas de voto onde a contagem está completa: 98,5% às 14:15 (15:15 em Lisboa).

Além disso, o corpo publicou fotografias dos formulários com os resultados contados em cada centro, o que permitiu aos 'media' locais fazer as suas próprias projeções, várias das quais dão a Ruto a liderança.

Com 5,3 milhões de votos analisados, o Daily Nation (o principal diário do Quénia) deu a Ruto, que concorre pela primeira vez à presidência à frente da coligação Kenya Kwanza (Kenya First, em suaíli), 52,4% dos votos às 14:15 (15:15 em Lisboa).

Odinga, que concorre pela quinta vez à presidência com a coligação Azimio La Umoja (Aspiração pela Unidade), obteve 46,9% dos votos.

Por outro lado, segundo a Citizen TV, que tem a maior audiência do país, Odinga liderava com 51,5% dos votos na altura, seguido de Ruto com 47,1%, tendo em conta os votos de pouco mais de 4,5 milhões de pessoas.

Quando as mesas de voto terminam a contagem dos seus votos, as fotografias dos formulários dos resultados são enviadas eletronicamente para o centro nacional de totalização em Nairobi, onde são comparadas com os originais para verificação.

Nos termos da lei queniana, o IEBC tem sete dias a partir do dia das eleições para anunciar os resultados.

O vencedor sucederá ao Presidente Uhuru Kenyatta, que chegou ao poder em 2013 e está a cumprir o seu segundo e último mandato de cinco anos permitido pela Constituição.