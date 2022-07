Madeira Expo Julho 2022

A Madeira Optics esteve presente na Madeira Expo 2022 no Estádio dos Barreiros, Funchal, com um stand com algumas das mais recentes tecnologias óticas da Levenhuk, Bresser e Discovery, apenas disponível na loja Zoom'n'Joy no Funchal, a primeira e única loja em Portugal dedicada ao equipamento ótico.

De 8 a 17 de Julho, mais de 100 empresas de alguns dos mais variados serviços da região da Madeira reuniram-se para apresentar novos produtos e serviços e anunciar novas parcerias e iniciativas empresariais. Estima-se que a Expo Madeira teve à volta de 75 mil pessoas a visitar o evento.

Durante o evento, o nosso presidente, Sr. Miguel Filipe Machado de Albuquerque, visitou a nossa tenda para se encontrar com a equipa e até utilizou um dos nossos telescópios para observar a bela paisagem sobre o Funchal. Tivemos também a oportunidade de nos encontrarmos com o Secretário Regional do Equipamento e Infraestruturas entre muitos outros Secretários que também estiveram presentes durante o evento Expo Madeira 2022.

Foi uma grande experiência para a equipa interagir com todos os visitantes e famílias interessadas em telescópios e escopos de observação, demonstrando o potencial para algumas vistas de cortar a respiração da Madeira. Houve um grande interesse por parte do público em experimentar alguns dos nossos artigos óticos e também este evento serviu como uma plataforma de divulgação da nossa empresa pois existia ainda muita gente que desconhecia da loja Madeira Optics e assim ficaram a conhecer.

Gostaríamos de agradecer a todos os nossos clientes que de uma forma ou de outra contribuíram para tornar espetacular a nossa participação na Expo Madeira 2022. Esperamos vê-los a todos novamente para a exposição do próximo ano, mas, entretanto, visite-nos e veja a nossa gama de produtos na nossa loja física localizada na Rua das Pretas Nº90, dentro do centro comercial de São Pedro ou encomende através do nosso website.

www.madeiraoptics.com

Facebook: MadeiraOptics

Instagram: @madeira_optics

Tel.: +351 291 622 971

WhatsApp: +351 924 485 850