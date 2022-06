Cinemas somam até maio aumento superior a 600% de assistência e receitas face a 2021

As salas portuguesas de cinema registaram este ano, até maio, um aumento de mais de 600% em assistência e receitas face a 2021, totalizando 3,1 milhões de espectadores e 17,8 milhões de euros de bilheteira, foi hoje anunciado.

De acordo com as estatísticas mensais divulgadas pelo Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA), entre janeiro e maio, as salas de cinema acolheram 3,1 milhões de espectadores, quando em igual período de 2021 tinham sido 412.848 espectadores.

Em termos de bilheteira, a exibição de cinema contabilizou 17,8 milhões de euros nos primeiros cinco meses deste ano, ou seja, quase oito vezes mais do que no período homólogo de 2021, ainda afetado pelas restrições decorrentes da pandemia da covid-19.

Em termos de distribuição, este ano foram estreados 164 filmes e, embora a NOS Lusomundo Audiovisuais continue a ser líder do mercado, as maiores subidas em termos de receita de bilheteira foram da Cinemundo, que passou de 50 mil euros, em 2021, para 5,6 milhões de euros, e da Lanterna de Pedra Filmes, que passou de uns residuais 45 euros, para cerca de 50.000 euros em 2022.

Dos 17,8 milhões de euros de receita de bilheteira, 6,9 milhões de euros dizem respeito a filmes distribuídos pela NOS Lusomundo Audiovisuais.

Do total de 3,1 milhões de espectadores contabilizados entre janeiro e maio, o cinema português somou 42.366 espectadores e 208 mil euros de receitas de bilheteira.

O filme português mais visto em sala foi "Salgueiro Maia -- O Implicado", de Sérgio Graciano, com 15.498 espectadores.

"Uncharted", de Ruben Fleischer, foi o filme mais visto pelos portugueses até maio, com 33.1845 espectadores

De janeiro a maio de 2019, o último período homólogo, não afetado pela pandemia de covid-19, as salas portuguesas de cinema somaram 5,6 milhões de espectadores, com um total de 29,8 milhões de euros de receita de bilheteira, segundo os números divulgados em junho desse ano, pelo ICA.