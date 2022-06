Papa lembra vítimas de chuvas torrenciais no Brasil

O Papa lembrou hoje as vítimas das chuvas no Brasil, que causaram mais e 120 mortos e perto de 10.000 deslocados, dizendo que estão nas suas orações.

"Desejo assegurar as minhas orações às vítimas dos deslizamentos de terras causados pelas chuvas torrenciais na região metropolitana de Recife, no Brasil", disse o Papa Francisco aos fieis católicos reunidos na praça de São Pedro, no Vaticano, no final das celebrações da festividade do Pentecostes.

Segundo as autoridades brasileiras, 128 pessoas morreram no estado de Pernambuco, no nordeste do Brasil, por causa das chuvas torrenciais das últimas semanas.

As chuvas em Pernambuco começaram no dia 22 de maio, mas intensificaram-se no dia 28.

No total, 51 municípios foram atingidos, a maioria na região metropolitana do Recife.

De acordo com a última contagem da Defesa Civil regional, Pernambuco soma 9.302 desalojados, pessoas que perderam as suas casas e estão em 111 abrigos improvisados, em escolas, espaços desportivas e igrejas de 27 cidades.

Outros estados, como Alagoas, Sergipe e Maranhão, no nordeste do Brasil, estão também a ser afetados por estas chuvas.

O ano de 2022 está a ser especialmente trágico no Brasil, com milhares de pessoas desalojadas e centenas mortas por causa de tempestades nos estados da Baía, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Pernambuco.