Líderes do G7 de acordo para limitar preço do petróleo russo

Os líderes do G7 chegaram a acordo para se estabelecer um preço máximo para o petróleo russo e atingir, assim, uma importante fonte de receitas de Moscovo, disse hoje um alto funcionário norte-americano.

O G7 vai "pedir aos ministros que trabalhem urgentemente para desenvolver um limite máximo para os preços do petróleo, consultando países terceiros e o setor privado, com o objetivo de estabelecer esse limite máximo", disse a fonte oficial da Casa Branca sob a condição de não ser identificada, citada pela agência francesa AFP.

A informação foi dada em Elmau, no sul da Alemanha, poucas horas antes do fim da cimeira dos sete países mais industrializados do mundo, em que participa também a União Europeia (UE).

A cimeira decorre desde domingo, sob presidência do chanceler alemão, Olaf Scholz.