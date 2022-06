Grécia impede migrantes vindos da Turquia de desembarcarem nas suas ilhas

A Grécia acusou hoje a Turquia de tentar enviar cerca de 1.130 migrantes para as ilhas gregas no mar Egeu nos últimos três dias, cujas embarcações "foram avistados e repelidos a tempo pelas autoridades portuárias gregas".

"Os traficantes turcos tentaram desembarcar cerca de 1.130 refugiados nas ilhas gregas nos últimos três dias", disse Yannis Plakiotakis, ministro da Marinha Mercante e da Política Insular da Grécia.

As autoridades portuárias gregas "localizaram e repeliram os barcos em 24 incidentes distintos", detalhou o ministro em entrevista à Real FM, uma estação de rádio grega privada.

Em maio, as autoridades gregas anunciaram ter impedido cerca de 600 migrantes de atravessarem, num só dia, o mar Egeu para a Grécia a partir da vizinha Turquia.

De acordo com uma fonte do Ministério das Migrações, o número de migrantes provenientes da Turquia nos primeiros quatro meses do ano foi quase 30% superior ao do mesmo período do ano passado.

"A Turquia continua a comportar-se como um Estado pirata que viola o direito internacional e põe em perigo a vida de pessoas infelizes", afirmou Plakiotakis, acusando novamente Ancara de fomentar redes de contrabando.

Vizinhos e aliados na NATO, Atenas e Ancara mantêm, no entanto, uma relação tradicionalmente conflituosa que se agravou nos últimos anos, tendo como pano de fundo as questões migratórias e as tentativas turcas de perfuração no Mediterrâneo Oriental em zonas que a Grécia reivindica.

O Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, anunciou recentemente que não participaria mais em reuniões bilaterais com líderes gregos, que têm sido realizadas regularmente que os dois países assinaram um acordo em 2010.

As autoridades turcas também acusaram a Grécia de posicionar tropas nas ilhas do Mar Egeu, que separa os dois países, violando os tratados de paz assinados após a I e a II Guerras Mundiais.