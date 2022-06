Santos Silva retoma decisão de 1987 e assinala hoje o Dia da Assembleia da República

O presidente do parlamento, Augusto Santos Silva, decidiu retomar uma deliberação de 1987 e assinalar hoje o Dia da Assembleia da República, participando num encontro na Sala do Senado com alunos de três escolas secundárias.

A celebração do Dia da Assembleia da República em 03 de junho de cada ano foi instituída em 1987, quando o social-democrata Fernando Amaral presidia ao parlamento, mas esta data deixou de ser assinalada pelo menos nas últimas duas décadas.

De acordo com a deliberação de 1987, a data de 03 de junho foi escolhida porque nesse mesmo dia, em 1975, a Assembleia Constituinte reuniu-se pela primeira vez após as primeiras eleições livres após a revolução de 25 de Abril de 1974.

Em 1987, Fernando Amaral justificou a instituição do Dia da Assembleia da República com a finalidade de salientar a importância de serem promovidas "ações de formação e de sensibilização junto dos portugueses" em relação ao papel do parlamento no sistema democrático -- um objetivo que agora Augusto Santos Silva pretende retomar.

Para este encontro com jovens de escolas de Albergaria-a-Velha e de Santa Póvoa da Iria, Augusto Santos Silva convidou para estarem presentes os vice-presidentes da Assembleia da República, os membros da mesa do parlamento e representantes de cada um dos grupos parlamentares.