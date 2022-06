Administração pró-russa de Zaporijia diz que controla propriedades do Estado

A administração pró-russa instalada por Moscovo nos territórios que ocupa na região de Zaporijia, no sudeste da Ucrânia, anunciou hoje que assumiu o controlo das propriedades estatais ucranianas na região.

"A região libertada de Zaporijia nacionaliza as propriedades do Estado ucraniano. O decreto em questão foi assinado pelo chefe da administração militar e civil da região", disse um dos seus membros, Vladimir Rogov, no Telegram.

Segundo este responsável, esta medida diz respeito "a terras, recursos naturais, infraestruturas de setores estratégicos da economia".

Não especificou se a central nuclear de Zaporijia, a maior da Ucrânia e da Europa, e ocupada por forças russas, estava incluída nas propriedades tomadas.

A região está em grande parte tomada pelas forças russas, mas Kiev, no entanto, garante ter ainda o controlo da capital da região de Zaporijia, próxima de Kherson, também na maioria sob controlo russo.

Um dos negociadores russos sobre o conflito na Ucrânia falou na quarta-feira de um próximo referendo nos territórios ocupados pela Rússia, com vista à anexação, que poderá ocorrer em julho.

Incluem-se as autoproclamadas repúblicas de Donetsk e Lugansk, cuja independência Moscovo reconheceu, e as regiões de Kherson e Zaporijia, parcialmente conquistadas desde o final de fevereiro, pouco depois do ínicio da ofensiva militar russa, que começou a 24 de fevereiro.

O controlo da Rússia sobre o Mar de Azov (Kherson, Zaporijia e Donetsk), incluindo o porto de Mariupol, permite a Moscovo construir uma ponte terrestre para ligar o território russo à península da Crimeia, que ocupou e anexou em 2014.