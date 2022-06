Produto regenerador para feridas em cães e gatos vence concurso de ideias da UTAD

O projeto "P4Regenera" apresentou um produto regenerador e biodegradável para o tratamento de feridas em cães e gatos e venceu o concurso de ideias de negócio [email protected] 2022 da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.

Este concurso é uma iniciativa da UTAD, em Vila Real, que premeia ideias inovadoras e com potencial para criar negócios.

O primeiro lugar da edição deste ano, segundo anunciou hoje a academia transmontana, foi conquistado pelo projeto da área da medicina regenerativa veterinária -- o "P4Regenera" - que "garante uma regeneração eficiente de lesões cutâneas graves em cães e gatos", sendo constituído por proteínas de alto valor biológico (derivadas de plaquetas e leucócitos).

"Mais do que cicatrizar, este produto estimula e acelera os mecanismos de regeneração tecidular dos animais. Ao ser aplicado na ferida e absorvido, diminui a frequência da mudança de penso e, consequentemente, a produção de lixo e desperdícios em contexto clínico", afirmou a investigadora Maria dos Anjos Pires, citada no comunicado.

A responsável acrescentou que o produto também "contribui para a diminuição da pegada ecológica no que diz respeito ao uso de antibióticos e anticéticos habitualmente utilizados no tratamento deste tipo de feridas".

A UTAD disse ainda que, com esta "proposta terapêutica inovadora e amiga do ambiente", o "P4Regenera" vem "dar resposta a um dos problemas mais frequentes na clínica de cães e gatos", nomeadamente a "ocorrência de feridas cutâneas provocadas por acidentes de viação, quedas, mordidas ou auto traumas".

"Trata-se de uma solução mais eficiente e económica, quer pelo preço do produto, quer por implicar menos visitas ao veterinário. Além de diminuir a dor e aumentar o bem-estar dos animais, este produto é biodegradável e não necessita de uso tópico de antibióticos, contribuindo para a redução de resíduos hospitalares", disse a também investigadora e doutoranda da academia Carla Soares.

Para além de Carla Soares e da professora Maria dos Anjos Pires, a equipa vencedora do [email protected] 2022 junta ainda Pedro Carvalho, professor da Escola Universitária Vasco da Gama e diretor executivo da empresa Vetherapy.

O júri do concurso atribuiu o segundo lugar do concurso ao projeto "ClasDAC", que apresenta uma solução "mais eficiente para o diagnóstico da displasia da anca do cão, a doença que pode afetar mais de 50% dos animais em certas populações caninas, através de um software que faz a classificação automática de radiografias com algoritmos de inteligência artificial".

O terceiro prémio foi atribuído ao "TRAPInspector", que recorre a um "sistema inteligente para contagem automática de insetos para prevenção de pragas nas explorações agrícolas".

O [email protected] 2022 atribui à melhor ideia de negócio um prémio de três mil euros.

O projeto vencedor, o "P4Regenera", vai participar na final nacional do concurso de ideias do projeto UI-CAN -- Universidades como Interface para o Empreendedorismo, que decorre quinta-feira, na Universidade da Beira Interior.

Cofinanciado pelo COMPETE 2020, através do Fundo Social Europeu, o projeto UI-CAN junta os gabinetes de apoio ao empreendedorismo e transferência de tecnologia das universidades de Aveiro, Beira Interior, Coimbra, Évora, Minho, Porto e Trás-os-Montes e Alto Douro.