Oposição venezuelana trabalha com EUA para reactivar diálogo com governo de Maduro

O líder da coligação de oposição venezuelana Plataforma Unitária, Gerardo Blyde, afirmou hoje que está a trabalhar com o governo norte-americano visando lançar "acções específicas" para reativar o diálogo com o executivo do presidente Nicolás Maduro.

"A delegação da Plataforma Unitária trabalhou em estreita colaboração com os Estados Unidos em ações específicas destinadas a reativar o processo de negociação conforme o Memorando de Entendimento assinado na Cidade do México, visando encontrar soluções para a grave crise que afeta o povo venezuelano", publicou hoje Blyde na rede social Twitter.

O ex-presidente da Câmara de Baruta publicou esta mensagem uma hora antes de o Departamento do Tesouro norte-americano informar que Carlos Erick Malpica Flores, sobrinho da primeira-dama venezuelana, Cilia Flores, foi excluído da lista de sanções.

Malpica foi vice-presidente para a área financeira da empresa estatal Petróleos da Venezuela (PDVSA) e comissário presidencial para Assuntos Económicos e Financeiros.

Washington falou do nome de Malpica no caso do desaparecimento de 11.000 milhões de dólares da Petróleos da Venezuela, entre 2004 e 2014, mas nenhuma acusação foi feita.

O Governo da Venezuela suspendeu as negociações com a oposição em outubro de 2021, após a extradição para os EUA de um importante aliado de Maduro por acusações de branqueamento de capitais.

O chefe de Estado venezuelano condicionou o regresso à mesa de negociações à libertação do empresário Alex Saab, que foi extraditado de Cabo Verde.

Os EUA e outros países deixaram de reconhecer Maduro como Presidente depois de o acusarem de fraude eleitoral na sua reeleição, em 2018.

Ao mesmo tempo, reconheceram Juan Guaidó, que era na altura o líder do Congresso dominado pela oposição e que se mantém como líder da Plataforma Unitária.