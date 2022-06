Açores com três óbitos e menos 822 casos activos do que na semana passada

Os Açores registaram na última semana 3.051 novos casos de covid-19 e três óbitos, tendo agora 3.413 casos ativos, menos 822 do que na semana passada, revelou hoje a Autoridade Regional de Saúde.

O boletim semanal sobre a situação epidemiológica na região divulgado hoje no 'site' do Governo açoriano indica que foram identificados 3.051 novos casos de covid-19 em 5.060 testes realizados na última semana.

No mesmo período, foram também notificadas 3.874 recuperações e três óbitos.

Dos novos casos, 69 foram registados em Santa Maria, 1.134 em São Miguel, 743 na Terceira, 20 na Graciosa, 190 em São Jorge, 527 no Pico, 313 no Faial, 48 nas Flores e sete no Corvo.

Atualmente, os Açores contam com 3.413 casos ativos de covid-19: 29 em Santa Maria, 1.670 em São Miguel, 873 na Terceira, 18 na Graciosa, 193 em São Jorge, 330 no Pico, 260 no Faial, 31 nas Flores e nove no Corvo.

Na região, 60 pessoas estão internadas com covid-19, sendo que 36 estão no Hospital de Ponta Delgada, 23 dos quais devido à covid-19 e 13 "por outros motivos", mas com teste positivo.

No Hospital da Horta, encontram-se 10 internados (seis devido à covid-19 e quatro que foram internados por outro motivos, mas que testaram positivo ao novo coronavírus), enquanto no Hospital da ilha Terceira estão internadas 14 pessoas (11 por "motivo de covid-19").

A região tem ainda uma pessoa internada em unidade de cuidados intensivos no Hospital de Ponta Delgada.

No arquipélago, foram administradas 556.736 doses da vacina contra a covid-19, estando 92,1% da população com a vacinação completa (217.652) e 53,1% com a dose de reforço (125.586).

Desde o início da pandemia de covid-19, os Açores registaram um total de 117 óbitos, 109.533 infeções pelo SARS-CoV-2, que provoca a covid-19, e 105.686 recuperações.