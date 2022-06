Parlamento autoriza deslocação do Presidente da República a Nova Iorque em Julho

A Assembleia da República autorizou hoje, por unanimidade, a deslocação do Presidente a República a Nova Iorque entre 11 e 14 de julho, a convite do presidente do Conselho Económico e Social das Nações Unidas.

De acordo com a informação prestada ao parlamento, Marcelo Rebelo de Sousa irá participar no segmento ministerial do High Level Political Fórum (HLPF) da ONU.

O chefe de Estado, que se deslocou recentemente a Londres e a Andorra no âmbito das comemorações do 10 de Junho, ainda tem outra viagem prevista antes da deslocação a Nova Iorque: irá ao Brasil entre os dias 01 e 05 de julho, com visitas às cidades do Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília.

O assentimento da Assembleia da República às deslocações do chefe de Estado é uma formalidade imposta pela Constituição, que estabelece que o Presidente da República não pode ausentar-se do território nacional sem autorização do parlamento.