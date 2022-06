Mais de 10 candidatos franco-portugueses na segunda volta das legislativas em França

O número de deputados com origens portuguesas na Assembleia Nacional pode aumentar, com a maior parte dos franco-portugueses que se apuraram para a segunda volta a terem obtido resultados que os colocaram no primeiro lugar.

Muitos destes triunfos lusos foram obtidos através da coligação de esquerda Nova União Popular Ecologista e Social (Nupes). Pascal Novais, filho de portugueses e o candidato da Nupes na 9ª circunscrição do departamento de Seine-et-Marne, ganhou o seu círculo eleitoral com 27,15% dos votos.

Também Emmanuel Fernandes, candidato da Nupes na circunscrição que abrange o sul de Estrasburgo e que se apresentou pela primeira vez, se colocou à frente do candidato da coligação presidencial, tendo vencido a primeira volta com 36,89% dos votos. Maxime da Silva, candidato em Seine-Maritime, também se destacou, tendo vencido por 33,02%.

Christine Pires Beaune, deputada socialista que integra a Nupes, também está numa boa posição para renovar o seu mandato, tendo conseguido 41,84% dos votos na região de Puy-de-Dôme. Este será o terceiro mandato para esta deputada franco-portuguesa.

Também Ludovic Mendes, deputado na região Moselle que integra a coligação do Presidente, Ensemble!, se classificou em primeiro lugar no seu círculo eleitoral, estando em posição de renovar o mandato, com 23,88%.

Com uma curta distância face ao primeiro classificado, ficou o deputado Dominique da Silva. Após cinco anos na Assembleia Nacional e pertencendo à coligação Ensemble!, Dominique da Silva conseguiu 27,48% dos votos face ao seu oponente que teve 31,59%.

A deputada de origem portuguesa, Anne Laure Cattelot, está na mesma posição. Pertencendo à Ensemble!, Cattelot luta pela sua permanência na Assembleia Nacional na região do Norte, enfrentando um candidato da extrema-direita com 33,91%, enquanto ela teve 27,32%.

Célia Pereira, da Nupes, na região de Lille também está em posição de desvantagem, tendo conseguido mesmo assim apurar-se contra a deputada do Ensemble!. Célia Pereira teve 19,94% dos votos.

Em Seine-Saint-Denis, uma dissidente do Partido Comunista, Virginie de Carvalho, foi apurada para a segunda volta contra a candidata da Nupes, numa luta fratricida onde a candidata lusa ficou em segundo com 15,18% dos votos. O Partido Comunista é um dos partidos que integra a Nupes, tendo havido dissidências em vários círculos eleitorais.

Protagonista de uma das oito eleições triangulares em França no próximo domingo, Christophe Proença, também dissidente socialista, conseguiu apurar-se para a segunda volta. O candidato teve 23,16% dos votos, sendo que a candidata da coligação Ensemble! teve 23,7% e o candidato da Nupes 23,73%.

Na região da Somme, há ainda Nathalie Ribeiro-Billet, candidata da União Nacional, que se bate nesta segunda volta contra a Nupes. Esta candidata da extrema-direita ficou em segundo lugar face ao candidato da Nupes, tendo conseguido 22,58% dos votos.

Neste domingo, realiza-se a segunda volta das eleições legislativas, com a coligação do Presidente a lutar por uma maioria, desafiada pela coligação de esquerda, Nupes.