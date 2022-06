PJ detém suspeito de abusar de criança de 12 anos em Viana do Alentejo

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou hoje a detenção de um homem, de 42 anos, residente em Viana do Alentejo (Évora), suspeito de três crimes de abuso sexual de crianças qualificados.

O homem foi detido, fora de flagrante delito, pela Unidade Local de Investigação Criminal de Évora, que deu cumprimento ao mandado de detenção, indica a PJ em comunicado.

"O arguido, no âmbito de uma relação intrafamiliar", terá aproveitado "o ascendente que tinha sobre a vítima - uma criança com 12 anos de idade -- [e] decidiu praticar atos sexuais de relevo, provocando-lhe desconforto e sofrimento físico e psíquico", refere a nota.

Segundo a PJ, estes presumíveis crimes foram praticados durante 2021 "em data não concretamente apurada", e "de forma reiterada durante o ano de 2022, no decurso de um encontro familiar".

O detido, sem antecedentes criminais, foi presente a primeiro interrogatório judicial e foi libertado, mas está proibido de contactar com a vítima.

O arguido está também proibido de permanecer na residência do local dos factos, de se aproximar do menor a uma distância inferior a 300 metros, de contactar com crianças de idade inferior a 14 anos e tem de apresentar-se periodicamente, todas as semanas, no posto policial da área de residência.