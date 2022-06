A Procuradoria-Geral do estado do México, no centro do país, avançou na terça-feira que um confronto entre as autoridades e um grupo armado no município de Texcaltitlán causou pelo menos dez mortos e quatro feridos.

A operação resultou ainda em sete detenções.

As autoridades apreenderam dezenas de armas, municões, cinco viaturas, coletes à prova de bala, uniformes militares e equipamento de comunicação.