Santander lança linha de atendimento para clientes não digitais com mais de 70 anos

O Santander anunciou ontem que lançou uma linha de atendimento específica para clientes não digitais com mais de 70 anos, que irá abranger cerca de 195.000 clientes.

Sem mensagens pré-gravadas, a SuperLinha Sénior permite um atendimento "mais personalizado, sem pressas e sem limite de tempo", através da qual estes clientes, pouco familiarizados com os canais digitais, poderão esclarecer todas a suas dúvidas e obter ajuda nas operações bancárias do dia-a-dia, "sem necessidade de se deslocar a um balcão", explica o banco em comunicado.

Esta iniciativa surge no seguimento do programa "Aqui e Agora", que o banco lançou em março de 2020, no início da pandemia de covid-19, e que visava apoiar estes clientes na adesão e funcionamento dos canais digitais, para realizar as operações bancárias do dia-a-dia.