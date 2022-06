Onze civis mortos em explosão de mina na Síria

Onze civis, incluindo mulheres e crianças, morreram e mais de 30 ficaram feridos quando a carrinha em que seguiam atingiu uma mina perto de Deraa, no sul da Síria, disse hoje uma ONG síria.

"Onze pessoas, incluindo cinco crianças com menos de 16 anos e três mulheres, morreram e 34 ficaram feridas quando uma mina terrestre explodiu quando sua carrinha passou", disse hoje o Observatório Sírio para os Direitos Humanos.

A carrinha transportava, principalmente, trabalhadores na localidade de Deir al-Adass, perto de Deraa, disse a Organização Não-Governamental, que tem uma extensa rede de fontes na Síria.

Alguns dos feridos estão em estado crítico e foram levados para um hospital em Damasco.

Esses artefactos explosivos, deixados pelos protagonistas da guerra na Síria nos campos, nas estradas e nos edifícios, mataram centenas de civis e feriram milhares nos últimos anos.

Desde o início de 2022, um total de 124 pessoas morreram na explosão destes dispositivos.

A agência de notícias oficial síria SANA relatou a tragédia, dando um número inicial de cinco mortos, referindo que a maioria das vítimas é trabalhadores agrícolas que estavam indo para um campo.

Em todo o país, uma em cada três comunidades está contaminada por artefactos explosivos, segundo as Nações Unidas.

A Síria registou o maior número de vítimas de minas em 2020 (2.729 mortos e feridos), à frente do Afeganistão, de acordo com um relatório anual do Landmine Observatory publicado no final de 2021.

Em 2021, 241 civis foram mortos e 128 feridos por restos de explosivos na Síria, segundo o OSDH.

O conflito na Síria, desde 2011, causou a morte de cerca de meio milhão de pessoas e a deslocação de mais da metade da população.