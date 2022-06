Charles Michel e Josep Borrell esperados este mês no Conselho de Segurança da ONU

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, e o chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, são esperados este mês no Conselho de Segurança da ONU, onde serão debatidos temas como a guerra na Ucrânia, anunciaram hoje fontes oficiais.

Numa conferência de imprensa, o embaixador da Albânia junto da Organização das Nações Unidas (ONU), Ferit Hoxha, país que preside este mês, e pela primeira vez, o Conselho de Segurança, destacou que ao longo do mês de junho as suas prioridades irão incidir em quatro grandes temas: lei internacional e responsabilização; as mulheres, paz e a segurança; documentação e métodos de trabalho; e a cooperação entre a ONU e a União Europeia (UE).

Nesse sentido, o embaixador anunciou que o Alto Representante da UE para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança e vice-presidente da Comissão Europeia, Josep Borrell, é esperado numa reunião dedicada à cooperação entre a ONU e o bloco comunitário, que está agendada para 16 de junho.

Já o secretário-geral da ONU, António Guterres, será esperado num debate aberto no dia anterior, 15 de junho, sobre a temática "Mulheres e paz e segurança" e que vai abordar o papel das organizações regionais na colocação das mulheres nos processos de paz e segurança face à turbulência política e tomadas de poder pela força.

A reunião será presidida pela ministra albanesa para a Europa e Negócios Estrangeiros, Olta Xhaçka.

Ferit Hoxha anunciou ainda que Charles Michel estará presente no Conselho de Segurança no dia 06 deste mês, num 'briefing' sobre a guerra na Ucrânia.

O embaixador frisou que a ofensiva militar da Rússia na Ucrânia estará presente em vários dos temas abordados ao longo do mês no Conselho de Segurança, que debaterá ainda a situação na Síria, no Iémen, na República Centro-Africana, no Iraque, na Líbia, entre outros.

Um dos eventos que a Albânia planeia ainda organizar é um debate aberto sobre o fortalecimento da responsabilidade e justiça por violações do direito internacional.

O primeiro-ministro albanês, Edi Rama, presidirá a sessão.

A presidente do Tribunal Internacional de Justiça (TIJ, órgão jurisdicional da ONU), Joan Donoghue, a Alta-Comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, e um representante da sociedade civil também terão a palavra no evento.

Além disso, cinco renovações de mandatos de missões serão votadas ao longo deste mês, segundo o diplomata da Albânia.

No dia 09 de junho, a Assembleia-Geral da ONU deverá eleger cinco membros do Conselho de Segurança para o mandato 2023-2024.