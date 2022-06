Debate com PM no parlamento em 22 de Junho e 'estado da Nação' em 21 de Julho

O primeiro debate sobre política geral com o primeiro-ministro da XV legislatura foi hoje agendado para 22 de Junho, com os trabalhos parlamentares a 'fecharem' com o tradicional debate político sobre o estado da Nação em 21 de Julho.

Estes agendamentos foram hoje feitos pela conferência de líderes parlamentares, que marcou ainda o último plenário de votações para 20 de Julho, com os trabalhos a estenderem-se depois em comissão até 29 do mesmo mês.

No dia 22 de Junho, António Costa responderá perante os deputados primeiro sobre política geral e, depois, num debate preparatório do Conselho Europeu.