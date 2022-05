Comissão Europeia anuncia pacote de ajuda de 200 milhões de euros aos deslocados da Ucrânia

A Comissão Europeia anunciou hoje, na Conferência Internacional de Doadores para apoiar a Ucrânia devido à invasão russa, na Polónia, um novo pacote de ajuda de 200 milhões de euros da União Europeia (UE) destinado às pessoas deslocadas.

"Tenho o privilégio e a honra de começar com o compromisso de mobilizar 200 milhões de euros para as pessoas na Ucrânia, as pessoas deslocadas internamente na Ucrânia, e a nossa esperança é que muitos mais nos sigam", declarou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

Intervindo na Conferência Internacional de Doadores de Alto Nível para a Ucrânia, que decorre na capital polaca, em Varsóvia, a líder do executivo comunitário lembrou que, "em 10 semanas de guerra, a UE já avançou com quatro mil milhões de euros em apoio económico e apoio financeiro".

"Mobilizámos 3,5 mil milhões para os refugiados na UE, mas mais importante, há três semanas aqui em Varsóvia, já tínhamos assumido o compromisso de avançar com 1,8 mil milhões para as pessoas deslocadas internamente na Ucrânia", adiantou Ursula von der Leyen.

Estima-se que cerca de oito milhões de pessoas, das quais dois terços são crianças, estejam deslocadas internamente desde o início da guerra na Ucrânia, causada pela invasão russa. Mais de 5,3 milhões de pessoas deixaram a Ucrânia para procurar abrigo na UE e países vizinhos.

A UE tem vindo a apoiar o povo ucraniano desde o início da guerra, nomeadamente mobilizando apoio económico e adotando vários pacotes de sanções destinados a atingir os recursos utilizados pela Presidência russa para financiar a invasão da Ucrânia.

No mês passado, a Comissão Europeia convocou com o Canadá um evento global de doadores, no qual foi possível angariar 9,1 mil milhões de euros em apoio às pessoas que fogem da guerra, dentro e fora da Ucrânia.

Agora, Bruxelas quer ajudar a reconstruir o país após a guerra, sendo que, já na quinta-feira, Ursula von der Leyen propôs que a UE começasse a trabalhar num "ambicioso pacote de recuperação", com o investimento necessário para reconstruir, implementar reformas e tornar a Ucrânia um local atrativo para investir.

Hoje, o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, anunciou o lançamento de uma plataforma de financiamento participativo online projetada para ajudar Kiev a vencer a guerra contra a Rússia e reconstruir a infraestrutura do país.

"Com um clique, poderá doar fundos para ajudar os nossos defensores, salvar os nossos civis e reconstruir a Ucrânia", declarou Volodymyr Zelensky, em inglês, num vídeo publicado na rede social Twitter, anunciando o lançamento da plataforma United24.

A Rússia lançou em 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que já matou mais de três mil civis, segundo a ONU, que alerta para a probabilidade de o número real ser muito maior.

A ofensiva militar causou a fuga de mais de 13 milhões de pessoas, das quais mais de 5,5 milhões para fora do país, de acordo com os mais recentes dados da ONU.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas e políticas a Moscovo.