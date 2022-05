UE lamenta decisão do Mali de acabar com acordos de defesa

A União Europeia (UE) classificou hoje como "lamentável" a decisão do Mali de denunciar os acordos de defesa com a França e com o bloco europeu, segundo um porta-voz do executivo comunitário.

"Tomamos nota desta decisão unilateral. É lamentável", disse o porta-voz da Comissão Europeia para as Relações Externas, Peter Stano, na conferência de imprensa diária do executivo comunitário.

"Esta decisão não favorece um clima pacífico e uma cooperação de que precisamos para a luta contra o terrorismo", acrescentou ainda.

A junta militar que está no poder em Bamako anunciou, na segunda-feira, o fim dos acordos que preveem a presença das forças francesas Barkhane e europeias Takuba (na qual estão integrados 22 militares portugueses), bem como o tratado de cooperação em matéria de defesa celebrado com a França em 2014.

A UE tinha já decidido, em 11 de abril, suspender as suas missões de formação de treino do exército e da guarda nacional malianos, tendo-as deslocado para países vizinhos, mantendo presença na região do Sahel.