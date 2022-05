Costa deseja as "maiores felicidades" a Luís Montenegro

O primeiro-ministro desejou hoje as "maiores felicidades" a Luís Montenegro no seu mandato como líder do PSD, após antigo líder parlamentar social-democrata ter ganho as eleições diretas no sábado.

Falando aos jornalistas na feira de Hannover, Alemanha, -- que escolheu este ano Portugal como país parceiro --, Costa foi questionado sobre a eleição de Luís Montenegro para presidente do PSD.

"Como reagi: felicitando-o naturalmente pela vitória e desejando-lhe as maiores felicidades no seu mandato", respondeu o primeiro-ministro.

Interrogado ainda sobre qual é a oposição que espera com Luís Montenegro à frente do PSD, o chefe do executivo respondeu: "Isso é o doutor Luís Montenegro e o PSD que têm de decidir".

Luís Montenegro, antigo líder parlamentar do PSD, venceu no sábado as eleições diretas para o cargo de presidente do PSD, com cerca de 72,48% dos votos e em todos os distritos do país, contra Jorge Moreira da Silva, antigo ministro e vice-presidente deste partido, que obteve 27,52%.

A abstenção rondou os 40%.

O Congresso do PSD, em que serão eleitos os órgãos nacionais, está marcado para entre 01 e 03 de julho, no Coliseu do Porto.