Talibãs já encerraram 500 meios de comunicação social e afastaram 100 jornalistas

A diretora e fundadora da organização afegã de mulheres jornalistas `Rukshana Media´, Zahra Joya, revelou hoje que "a chegada dos talibãs ao Afeganistão levou ao encerramento de 500 meios de comunicação social e à demissão de 100 jornalistas".

Joya falava à margem da cerimónia da entrega do prémio "Liberdade de Expressão 2022" com que foi distiguida e cujo evento realizou-se hoje em Valência, numa altura em que o Sindicato de Jornalistas espanhóis, entidade que promove o prémio, destaca o alto risco que correm as jornalistas que vivem no Afeganistão.

A presidente do sindicato, Noa de la Torre, destacou que "a opinião pública deve centrar-se na situação vivida pelas mulheres jornalistas afegãs", e explicou que a `Rukshana Media´ foi criado em memória de "uma jovem afegã apedrejada até a morte acusada de adultério".

De la Torre esclareceu que aquela organização surgiu "com o objetivo de contar histórias sobre as mulheres afegãs a partir de uma perspetiva de género", e lembrou que, durante a ofensiva talibã em 2021, "os jornalistas da `Rukhshana Media´tiveram que deixar o país devido ao alto risco que corriam.

A diretora da `Rukshana Media´ salientou que os meios de comunicação afegãos "são condicionados pelo regime talibã e não têm permissão para contar o que está a acontecer", observando: Neste momento, no país há falta de informação, porque os talibãs não permitem o acesso a fontes externas. Eles querem controlar os media"

Joya frisou que "o jornalismo é uma profissão arriscada", que o prémio agora recebido é o reconhecimento "dos seus esforços para dar voz a quem não tem mais" e lamentou que "com a guerra na Ucrânia" a agenda dos media tenha esquecido o Afeganistão.

Acerca da desigualdade de género vivida pela população afegã, destacou que agora são "os homens que decidem o que é notícia e como deve ser noticiada".

Segundo relatou, as mulheres jornalistas estão especialmente ameaçadas e gradualmente estão a ser afastadas dos media "simplesmente porque são mulheres".

Por ocasião do Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, acrescentou que "é importante que os jornalistas tornem visível a situação que se vive no Afeganistão, porque o custo de dizer a verdade pode ser a morte, a prisão e a tortura".