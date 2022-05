UE insta Pyongyang a pôr fim a "acção desestabilizadora" após lançamento de mísseis

A União Europeia (UE) instou hoje a Coreia do Norte a pôr fim à "ação desestabilizadora", depois de o país ter hoje testado três mísseis, entre os quais um balístico intercontinental.

"Pyongyang deve pôr fim à ação desestabilizadora e reatar o diálogo com parceiros essenciais", escreveu a porta-voz do Serviço Europeu de Ação Externa (SEAE) Nabila Massrali na rede social Twitter.

Acrescentou que o lançamento "ilegal" de mísseis por parte da Coreia do Norte e "outros indícios de que está a preparar-se para um teste nuclear são muito preocupantes".

"Ameaçar a segurança regional e internacional não ajuda a população norte-coreana", assegurou.

A Coreia do Norte testou hoje três mísseis, entre os quais um balístico intercontinental, um dia depois de o Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ter concluído uma viagem à Ásia em que prometeu reforçar a dissuasão militar na península coreana.

Os lançamentos de hoje elevam para 17 o número total de testes deste tipo realizados este ano pelo regime norte-coreano e, segundo Seul, incluíram o de um míssil balístico intercontinental (ICBM) que poderá ser o Hwasong-17, um modelo norte-coreano novo considerado entre os maiores do mundo do seu tipo.

Na terça-feira, Biden participou em Tóquio numa cimeira de líderes do Diálogo de Segurança Quadrilateral (QUAD), aliança geopolítica entre Estados Unidos, Japão, Austrália e Índia, e dias antes esteve na Coreia do Sul, onde manteve encontros em que se comprometeu a reforçar a cooperação em matéria de defesa com os seus aliados na região para fazer frente à ameaça crescente que Pyongyang representa.