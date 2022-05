Açores com 4.811 novos casos e um óbito na última semana

Os Açores registaram, na última semana, 4.811 novos casos de infeção pelo SARS-CoV-2, que provoca a doença covid-19, mais 991 do que na semana anterior, tendo agora 4.546 casos ativos, revelou hoje a Autoridade de Saúde Regional.

Na atualização semanal da situação epidemiológica da região, entre 13 e 19 de maio, a Autoridade de Saúde reporta ainda um óbito associado à covid-19, na ilha do Pico, e 24 doentes internados nos três hospitais da região (nenhum em cuidados intensivos).

Assim, no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, há 14 doentes internados com covid-19, o Hospital do Santo Espírito, na ilha Terceira, tem outros seis doentes internados e no Faial estão mais quatro doentes hospitalizados.

São Miguel foi a ilha que detetou mais novos casos (2.911), seguindo-se a Terceira (996), Faial (261), Santa Maria (229), Pico (202), São Jorge (73), Graciosa (64), Flores (53) e Corvo (22).

O boletim da Autoridade de Saúde Regional dá conta ainda de 3.826 recuperações na última semana.

A região conta atualmente com 4.546 casos ativos de infeção, mais 991 casos em comparação com a semana anterior.

Segundo a Autoridade de Saúde Regional, já foram administradas nos Açores 554.665 doses da vacina contra a covid-19.

Têm vacinação primária completa na região 217.156 pessoas (91,8%) e já receberam a vacinação de reforço 124.307 pessoas (55,6%).

Das crianças entre os 05 e os 11 anos, há 7.053(41,4%) com a primeira dose da vacina e 4.294 (25,2%) com a vacinação completa.

Desde o início da pandemia, foram identificados nos Açores 93.180 casos de infeção pelo SARS-CoV-2, tendo ocorrido 88.191 recuperações e 111 óbitos.