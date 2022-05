TAAG reforça voos para Lisboa e retoma ligação ao Porto em Junho

A companhia aérea angolana TAAG vai aumentar para 12 o número de voos semanais entre Luanda e Lisboa e retomar a ligação ao Porto, além de reforçar as ligações a África do Sul e Moçambique, foi anunciado esta segunda-feira.

"No seguimento da sua política crescimento e de forma a aportar mais valor e opções de mobilidade aos seus passageiros, a TAAG irá aumentar as frequências de voos semanais de Luanda para destinos internacionais de elevado volume de tráfego, nomeadamente Lisboa, Joanesburgo, Cape Town e Maputo", anunciou a empresa em comunicado enviado à agência Lusa.

A partir de 15 de junho, os voos para Lisboa, que até agora eram sete por semana, passam para 12 semanais, com dois voos diários à segunda-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado, e um voo único à terça-feira e ao domingo.

A companhia angolana vai voltar também a ter, a partir de 30 de junho, duas ligações semanais ao Porto, com escala em Madrid, à quinta-feira e ao domingo.

"O troço Luanda-Madrid será operado pela TAAG e o troço Madrid-Porto será operado pela companhia área Iberia, à luz do protocolo assinado com a TAAG", sublinha a empresa.

A companhia de bandeira angolana vai ainda aumentar a frequência dos voos entre Luanda e Maputo, de três para quatro ligações semanais, com saídas à terça-feira, quinta-feira, sábado e domingo.

Para a África do Sul, a TAAG passa a ter voos diários entre Luanda e Joanesburgo a partir de 06 de junho e já no primeiro dia do próximo mês acrescenta um voo semanal para a Cidade do Cabo, que passa a ter cinco saídas por semana.

A companhia acrescenta ainda um voo semanal à sua oferta de voos domésticos, com um aumento, a partir de 03 de junho de 2022, das ligações a Ondjiva, na província do Cunene.

A TAAG -- Angola Airlines -- foi fundada em 1938 e está sediada em Luanda, disponibilizando atualmente 14 destinos domésticos e 10 destinos internacionais.

A companhia aérea angolana suspendeu em março de 2020 os voos para o Porto devido ao aumento, na altura início da pandemia, do número casos de covid-19.

Os voos para Lisboa tinham sido retomados em março de 2021, após terem sido interrompidos em janeiro devido ao surgimento de novas estirpes do vírus de covid-19.