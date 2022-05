Cardeal elogia papel português na devoção a Nossa Senhora de Fátima na Venezuela

Baltazar Porras

O cardeal Baltazar Porras, administrador apostólico da arquidiocese de Caracas, elogiou, domingo, a contribuição dos portugueses para a devoção local da devoção a Nossa Senhora de Fátima, sublinhando que são um exemplo de fé.

"Vieram daquelas terras [Portugal], estabeleceram-se entre nós e são um exemplo para nós, com o seu trabalho, sentido de família, com a contribuição que deram ao povo venezuelano. Trouxeram-nos toda a sua fé, a fé na Santíssima Virgem", disse o cardeal.

Baltazar Porras falava aos jornalistas durante um arraial organizado pela comunidade portuguesa para recolher fundos para as obras do Santuário de Fátima de Carrizal, que deverá ser inaugurado no próximo mês de outubro e que decorreu no estacionamento daquela infraestrutura religiosa.

O cardeal descreveu o arraial como "uma belíssima festividade" e pediu a bênção da Virgem Fátima para os portugueses radicados na Venezuela, sublinhando que a intercessão de Nossa Senhora, "a sua ternura e doçura", sejam também parte "do amor de Deus e do amor ao próximo".

Durante o arraial, que começou com uma missa, e no qual, segundo os organizadores, participaram umas três mil pessoas, entre elas o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Paulo Cafôfo, o cardeal mostrou-se ainda comovido pela proximidade da inauguração do santuário.

"Enche-nos de verdade e de grande satisfação ver o quanto a comunidade lusitana tem contribuído com a sua fé, o seu trabalho e o seu entusiasmo para se tornarem parte do nosso país, da Venezuela", frisou.

A comunidade portuguesa de Carrizal, no estado venezuelano de Miranda, projeta inaugurar, em outubro de 2022, a maior réplica local do Santuário de Fátima, uma iniciativa que procura reforçar as tradições lusas e a fé mariana.

O projeto de construção começou em 03 de julho de 2008, com o lançamento da primeira pedra durante uma visita do antigo presidente do Governo Regional da Madeira Alberto João Jardim e do antigo núncio apostólico na Venezuela Giacinto Berloco.

A área de construção é de 22.000 metros quadrados e o projete esteve orçamentado em 25 milhões de dólares (24,05 milhões de euros ao câmbio atual).

A obra está praticamente concluída.