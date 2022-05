Chefe de cartel de drogas detida nas Honduras para extradição para EUA

A hondurenha Herlinda Bobadilla, que os Estados Unidos da América (EUA) querem ver extraditada por narcotráfico, foi capturada no domingo nas Caraíbas hondurenhas e um dos seus filhos foi morto num confronto com a polícia, informaram as autoridades.

"Num intenso confronto" entre a polícia das Honduras e traficantes de droga nas montanhas de Colón, "foi detida Herlinda Bobadilla e três outras pessoas" e "Tito Montes morreu", disse o diretor da Polícia Nacional, Gustavo Sánchez, numa mensagem na rede social Twitter. "Esta administração está totalmente empenhada na luta frontal contra o tráfico de droga", acrescentou. Gustavo Sánchez não especificou as identidades das outras três pessoas capturadas, que juntamente com Herlinda Bobadilla serão transportadas de helicóptero para Tegucigalpa.

A operação, lançada há vários dias pela Polícia Nacional com outras forças antidroga, utilizando helicópteros e 'drones', teve lugar nas montanhas do departamento de Colón, na região das Caraíbas do país da América Central. Em 2 de maio os Estados Unidos anunciaram recompensas de até cinco milhões de dólares por informações que levassem à captura de Herlinda Bobadilla e dos seus filhos Tito Montes Bobadilla e Juan Carlos Montes Bobadilla, traficantes de droga hondurenhos de um cartel que tem o seu nome. Um terceiro filho de Herlinda Bobadilla já foi preso e cumpre pena nos EUA. Segundo Washington, os Montes Bobadilla traficavam drogas através da América Central, México e Estados Unidos.

As recompensas, de até cinco milhões de dólares para cada um dos três fazem parte da "estratégia de combate ao tráfico de droga e ao crime organizado nas Honduras", diz a declaração norte-americana. Desde 2014 as Honduras já permitiram a extradição para os EUA de pelo menos 31 cidadãos nacionais, acusados de tráfico de droga por Washington.