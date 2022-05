Scholz garante "apoio total" da Alemanha à adesão da Finlândia à NATO

A Alemanha dá o seu "apoio total" ao desejo da liderança finlandesa de aderir imediatamente à NATO, afirmou hoje o chanceler alemão, Olaf Scholz.

"Saúdo a decisão da Finlândia de se pronunciar a favor de uma adesão imediata à NATO", publicou o líder alemão na rede social Twitter.

Scholz revelou ter falado com o Presidente finlandês, Sauli Niinistö, sobre o "apoio total do Governo alemão" a esse desejo de adesão, numa conversa telefónica.

O Presidente e a primeira-ministra da Finlândia, Sanna Marin, anunciaram hoje o seu apoio à adesão do país nórdico à Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO).

"Ser membro da NATO vai reforçar a segurança da Finlândia. Como membro da NATO, a Finlândia vai reforçar a aliança no seu conjunto. A Finlândia deve ser candidata à adesão à NATO sem demora", afirmaram Sauli Niinistö e Sanna Marin, num comunicado conjunto.

No país com mais de 5,5 milhões de habitantes, 76% da população é agora a favor da adesão, de acordo com uma sondagem divulgada na segunda-feira, um valor que triplicou desde o início da guerra na Ucrânia.

O pedido de adesão deverá ser anunciado oficialmente no domingo.

Moscovo reagiu imediatamente, dizendo que a adesão do país nórdico à Aliança ocidental seria "definitivamente" uma ameaça para a Rússia.

A Suécia pode igualmente tomar a mesma decisão de aderir à Aliança Atlântica.

A Finlândia partilha 1.340 quilómetros de fronteira terrestre com a Rússia, país que tem uma fronteira marítima com a Suécia.

A ponderação sobre uma adesão à NATO, que significa o abandono da política história de não alinhamento dos dois países nórdicos, surge no contexto da invasão da Ucrânia pela Rússia, em 24 de fevereiro.