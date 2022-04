Descubra as novidades deste SUV cheio de confiança e com alma portuguesa, personificada numa edição especial: o T-Roc.pt.

Venha testar este novo modelo no C. Santos VP, no dia 30 de Abril entre as 9h e as 14h.

Esperemos por si.

Contactos Volkswagen:

Caminho Poço Barral, 35-37

9000-155 Funchal

[email protected]