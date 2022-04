O ChefPanda ajuda-o a surpreender quem mais gosta

Foi a pensar no carinho e na atenção que as pessoas importantes da sua vida merecem que a empresa ChefPanda abriu as suas portas em 2017 para ajudar a criar momentos verdadeiramente inesquecíveis.

Assim, e sem ser necessário sair de casa, torna-se ainda mais fácil surpreender quem mais gosta, arrancando-lhe um sorriso e tornando o seu dia ainda mais feliz, com os pequenos mimos que pode encontrar na plataforma online do ChefPanda, que certamente irão cativar quem os vai receber e que, de uma forma diferente e especial, chegarão àqueles que marcam os seus dias pela positiva.

Por isso, se ainda não faz ideia que prenda vai oferecer àquela pessoa que lhe é tão querida e ainda nem sequer sabe se a vai conseguir entregar a tempo e a horas, não se preocupe, o ChefPanda ajuda-o a concretizar o seu desejo de uma forma muito simples e prática!

É só uma questão de aceder à nossa loja online https://www.chefpanda.pt/ onde pode encontrar mais de mil produtos à sua inteira disposição, desde bolos de aniversário e de outras celebrações, com tempo de entrega reduzido, e a boa notícia é que também pode optar por mandar personalizar de acordo com os gostos de quem o vai receber, desde a massa, ao recheio ou até mesmo à decoração, até porque, na hora de surpreender, sabemos que são os pormenores que fazem a diferença.

Atenção que este é um serviço que prestamos para os distritos de Lisboa, Porto e Setúbal.

Além dos deliciosos e criativos bolos para todas as ocasiões, encontra também o serviço de entrega de maravilhosos ramos de flores, também eles com a opção de escolher a quantidade, variedade, cores e composição, existindo ainda a possibilidade de adicionar uma mensagem personalizada. Este é um serviço disponível para Portugal Continental e, mais uma vez, também aqui a rapidez das entregas é uma realidade! A entrega de flores é muito procurada no Dia da Mãe, porque é uma surpresa que é entregue neste dia (sim, mesmo no domingo as entregas são feitas). Os produtos são preparados na madrugada.



Por isso sempre que desejar oferecer um presente especial para uma pessoa igualmente especial, lembre-se que basta consultar o nosso site, selecionar o produto que pretende, adicionar ao carrinho, indicar o dia, a hora da entrega e a morada e o ChefPanda predispõe-se a efectuar as entregas, em 24 horas, em qualquer um dos sete dias da semana. As encomendas também podem ser feitas via telefone: 308 810 425.

ChefPanda, o marketplace para momentos importantes!