Acessórios na Madeira Optics

No artigo desta semana, começamos por salientar os acessórios para telescópio, já que são muitos e com diversas variantes que pode comprar para melhorar o desempenho do mesmo.

Normalmente na compra de um telescópio já estão incluídas, pelo menos, duas objetivas: uma de maior abertura que a outra fazendo assim, uma maior ampliação e menor ampliação. Por exemplo, uma objetiva de 20mm não amplia tanto como uma de 6mm, mas na eventualidade de querer comprar objetivas de certos diâmetros para observar determinados objetos celestes, poderá fazê-lo no nosso site, onde temos em stock vários diâmetros de objetivas de várias marcas.

Outro dos acessórios que também pode comprar para o seu telescópio, microscópio, binóculo, etc., é o adaptador para smartphone. Estes adaptadores poderão estar incluídos na compra de um telescópio, mas existem marcas que não incluem e nesse caso, terá de comprá-lo à parte. Este adaptador universal é essencial para quem deseja captar todos os momentos e passa-los diretamente para o smartphone, seja fotos ou vídeos. Também temos em stock no nosso site.

Falando agora de câmaras digitais, existem câmaras que são adequadas especialmente para utilizar em telescópios e microscópios. Basta retirarmos a objetiva e colocar a câmara.

Existem vários tipos de câmaras e de várias qualidades consoante as suas necessidades. Normalmente este acessório é mais utilizado para trabalhos mais específicos e que necessitem de um detalhe maior, seja para laboratórios ou para grupos de astronomia.

Um acessório que é muito conveniente e importante é o tripé. Temos também vários modelos de tripés disponíveis no nosso site e loja física.

Normalmente os nossos tripés são universais sendo que pode utilizá-los com qualquer tipo de equipamento desde binóculos, lunetas, monóculos, câmaras de filmar, câmaras fotográficas, etc. Se pretende obter uma imagem mais estável, então irá mesmo necessitar de um tripé. Poderá ajustar os pés do mesmo de acordo com a sua necessidade.

Para finalizar e para além destes acessórios, temos muitos outros, destacando-se os aparelhos de estação meteorológica. Estes aparelhos já estão no mercado há muito tempo, mas têm vindo a melhorar a sua capacidade de prever o tempo e não só. Temos em stock vários modelos onde já têm alguma tecnologia e eficácia no que diz respeito a prever o tempo, temperatura dentro e fora de casa, humidade, dia da semana, dia do mês, etc.

