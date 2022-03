Mais de um quarto das empresas da Madeira recorreu à Internet para vender os seus serviços devido à covid-19

Em 2021, 97,5% das empresas da RAM e 37,0% das pessoas ao serviço utilizaram computador com ligação à Internet para fins profissionais, tendo as proporções relativas à média nacional se fixado, respectivamente, nos 96,6% e 44,5%, revela a Direcção Regional de Estatísticas da Madeira.

No mesmo ano, 61,3% das empresas referiram ter website próprio ou do grupo económico a que pertencem, valor muito próximo do apurado para o País (62,0%). A maioria disponibilizava nesse website a descrição dos produtos, listas de preços e ligações ou referências a perfis de redes sociais da empresa (78,5% e 66,9% das empresas com website, respetivamente). 63,3% das empresas utilizaram meios de comunicação digital (social media), percentagem que supera a média nacional (59,4%), e a quase totalidade destas empresas (98,7%) utilizaram as redes sociais (97,9% no País).

As vendas de bens e serviços através do comércio electrónico representaram 8,4% do total do volume de negócios em 2020. O valor apurado para Portugal foi de 17,0%.

Cerca de 41,7% das empresas compraram serviços de computação em nuvem para utilizar na Internet, percentagem que supera a observada para o País, 34,7%, destacando-se a compra do serviço de correio electrónico e armazenamento de ficheiros (96,4% e 71,1%, respetivamente).

Mais de um quarto das empresas (26,3%) utilizaram dispositivos ou sistemas interconectados que podem ser monitorizados ou controlados remotamente através da Internet das coisas (IoT). O valor relativo a Portugal situava-se nos 23,4%.

15,6% das empresas da RAM (17,3% em Portugal) recorreram a tecnologias de Inteligência Artificial (IA), sendo as mais utilizadas as que analisam linguagem escrita (68,2%), aprendizagem automática para análise de dados (22,7%) e que automatizam diferentes fluxos de trabalho ou auxiliam na tomada de decisão (16,6%).

Em 2020, no contexto da pandemia covid-19, 26,6% das empresas iniciaram ou aumentaram os esforços para vender bens ou serviços através da Internet e 21,1% aumentaram o investimento nas tecnologias de informação e comunicação (TIC). No País, e pela mesma ordem, as proporções foram de 21,3% e 24,0%.

A Direcção Regional de Estatística da Madeira divulga pela primeira vez informação sobre os resultados do Inquérito à Utilização de Tecnologias da Informação e da Comunicação nas Empresas (IUTICE), apurados para a Região Autónoma da Madeira (RAM), relativamente a 2021. A disponibilidade de dados para a RAM, resulta de uma solicitação da DREM junto do Instituto Nacional de Estatística (INE), entidade responsável pela realização desta operação estatística no País, que para o efeito procedeu a uma alteração na amostra, para que esta fosse representativa para a RAM. Este inquérito foi realizado em todo o País, entre março e junho de 2021, sendo que na RAM, a coordenação da recolha de informação foi da responsabilidade da DREM.