Madeira Optics apresenta artigos para observações distantes

Muitas pessoas assemelham as lunetas a uns pequenos telescópios. Em vez das duas oculares dos binóculos, as lunetas têm uma ocular singular pela qual utilizamos para observar. Normalmente estes artigos exigem a instalação de um tripé onde a luneta se conecta à cabeça do tripé, o que permite girar e manusear enquanto visualiza. Uma luneta não é projetada para ser uma ótica portátil como uns binóculos, pois é necessária uma montagem para ter estabilidade. Se, por exemplo, usa uns binóculos ou se já usou para observação de pássaros, provavelmente não irá além dos 12x ou 15x máximo de ampliação. Aliás, tudo o que seja com mais ampliação já não terá tanta estabilidade na imagem.

No entanto, as lunetas vão levar essa ampliação a outro nível fornecendo uma faixa de ampliação, geralmente começando na faixa de 15 a 20x com o zoom reduzido e na faixa de 40-75x com o zoom total.

Basicamente, uma luneta permite que veja pássaros ou outros animais que estão longe. Não é útil quando se trata de observar pássaros numa caminhada na floresta, pois não apenas seria difícil de transportar como também seria muito difícil colocá-la numa base estável para observar um pássaro pequeno com movimentos rápidos. Neste caso uns binóculos seriam melhor.

Como em tudo, existem alguns prós e contras. A desvantagem da luneta é ser relativamente mais cara. Se deseja uma luneta de qualidade que forneça qualidade de imagem nítida, clara e de boa ampliação, então terá que estar preparado para pagar por isso. Para saber todos os preços e modelos, visite a nossa página do Facebook Madeira Optics ou então o nosso website www.madeiraoptics.com.

Recomendamos que compre o melhor que puder pensando sempre a longo prazo. Temos em stock tripés com preços acessíveis para facilitar e melhorar as observações com a lunetas.

E no que diz respeito à conceituada marca Levenhuk, aproveitamos para informar que todos os seus produtos têm garantia vitalícia, onde estão cobertos os defeitos e danos causados pelo produtor.

