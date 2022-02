Cobrança coerciva cai 9 milhões na Madeira

A Autoridade Tributária da Madeira cobrou, no ano passado, 19,4 milhões de euros a contribuintes que tinham dívidas em processo de execução, menos 31,2% face a 2020. Perante estes indicadores a cobrança coerciva cai 9 milhões de euros, tema que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO deste sábado.

A guerra continua a marcar a actualidade e a maioria dos turistas ucranianos quer regressar a casa. Dos 180 que estão de férias na Região, meia centena viaja já hoje para a Lituânia, de onde seguirão de autocarro para a Ucrânia. Os restantes deverão ir para a Polónia em breve.

EPA/SERGEY DOLZHENKO

O Governo Regional reafirma “apoio” e “soluções” e em nova manifestação no Funchal escutaram-se pedidos de ajuda à Europa para travar a invasão da Rússia. António Costa e Silva, o ‘pai’ do PRR, diz que o conflito terá impacto indirecto na Madeira.

Ucranianos na Madeira cantam hino de forma emotiva na Praça do Município, veja o vídeo Quase meia centena de pessoas manifesta-se na Praça do Município, no Funchal, contra a guerra da Rússia contra a Ucrânia

Também no Leste da Europa, a Madeira promove-se na Polónia através de 'outdoors' ecológicos. Campanha usa tinta que filtra o ar poluído e vai durar dois meses.

Nota ainda para outro título de capa. No campo da justiça conheça os contornos do caso de assédio sexual a um jovem que causa aparato e mobiliza a PSP. A situação ocorreu num centro comercial, no Funchal.

Por fim, nota para os concursos de professores que já têm calendário definido. Processo culmina com a publicação das listas definitivas de colocação no final de Maio.

