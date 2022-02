Líder do PSD/Açores defende reforma de medidas de emprego e combate à precariedade

O líder do PSD/Açores e presidente do Governo Regional, José Manuel Bolieiro, defendeu hoje que a região necessita de uma reforma das medidas de emprego, que apostem na formação e combatam a precariedade.

"2022 pode ser um ano de aprofundamento e reforma das medidas de emprego, visando combater a precariedade e o desemprego jovem e assegurar que ninguém fique de fora e que se verifiquem efetivamente melhorias de empregabilidade", afirmou.

O líder regional do PSD falava na Praia da Vitória, na ilha Terceira, no encerramento do IX Congresso Regional dos Trabalhadores Social-Democratas (TSD) dos Açores, que reelegeram Joaquim Machado como seu presidente.

José Manuel Bolieiro, que lidera desde novembro de 2020 o Governo Regional dos Açores, numa coligação com CDS-PP e PPM, disse que a estratégia do executivo deve passar pela "promoção de políticas dirigidas à colocação e integração no mercado de trabalho" de pessoas desempregadas.

"Os programas ocupacionais não podem ser a precariedade da precariedade. O que pretendemos deles é que possam acrescentar qualificações, qualificações direcionadas para satisfazer as necessidades efetivas, reais, do mercado de trabalho", frisou.

Para o líder regional social-democrata, as "soluções ocupacionais" têm de ser substituídas pelo "vínculo laboral estável".

"Pretendemos eliminar progressivamente a precariedade do vínculo laboral", assegurou.

"As novas medidas serão para incentivar o aumento da procura por formação, quer por parte das entidades empregadoras, quer por parte dos trabalhadores, promovendo reconversão e integração dos públicos mais desfavorecidos", acrescentou.

Bolieiro considerou que as novas medidas devem também responder aos desafios da transição digital e da transição energética.

"É preciso procurar novas competências para que, em vez de reagir, possamos agir com o devir da modernidade na oferta de trabalho", apontou.

O presidente do PSD/Açores sublinhou que o executivo de coligação não está a governar "para manter o que sempre foi", mas para "alterar o rumo" da região.

"A nossa perspetiva é mesmo mudar o paradigma do sucesso dos Açores, é configurar uma verdadeira agenda de convergência social e económica dos Açores com as melhores médias do país e da Europa", salientou.

Na presença de vários sindicalistas, José Manuel Bolieiro garantiu que o executivo açoriano está "disponível para o diálogo".

"Podem contar com um governo disponível para o diálogo. Não prescindirá do equilíbrio, do bom senso, do consenso, do proporcional, mas fará o diálogo, convicto de que cada um poderá acrescentar, com as suas próprias convicções, algo a promover no consenso e na virtude da soma consensual, não daquela que só provoque divergência", reforçou.