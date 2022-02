3 razões para usar um simulador de crédito habitação

Começar o processo usando um simulador de crédito habitação é antes de mais um enfrentar a realidade e começar a colocar números nos sonhos, o que é muito importante.

Conheça de seguida 3 das vantagens que tem ao fazê-lo.

1. Definir até que valor pode comprar uma casa

Ao fazer uma simulação num simulador de crédito habitação, terá de indicar, para além de outras informações, o valor da casa que pretende comprar e o valor de empréstimo. Lembre-se que o valor de empréstimo deverá ser sempre inferior ao valor da casa. Isto porque as instituições financeiras apenas emprestam até 90% do valor da casa no caso de habitação própria permanente e até 80% do valor da casa no caso de habitação própria secundária. É o chamado LTV ou loan-to-value.

Dito isto, é importante que tenha algum valor para dar de entrada.

Num simulador de crédito habitação poderá ficar também com a noção do peso do empréstimo no orçamento familiar. Ou seja, qual o peso da prestação mensal e avaliar se, face às suas despesas mensais, esse valor é comportável ou se precisa de ser ajustado.

Afinando estes detalhes perceberá quanto necessitará de pedir de crédito habitação, e poderá assim focar a sua procura em casas que pode efetivamente comprar, tornando o seu processo de procura mais eficiente e eficaz.

2. Comparar os custos de diferentes propostas

Outra vantagem de recorrer a simuladores de crédito habitação é poder comparar soluções de crédito de diferentes entidades (desde que os pressupostos base – valor do empréstimo, prazo, tipo de taxa e número de proponentes – sejam os mesmos, caso contrário não é possível comparar).

Mas atenção, não se foque só no spread. Contrariamente ao que muitas pessoas pensam, o spread não representa a totalidade do custo do crédito habitação, sendo apenas um custo entre outros.

Para ter uma ideia global dos custos com um empréstimo deve olhar para o MTIC e para a TAEG.

O MTIC é o Montante Total Imputado ao Consumidor, inclui o montante total do crédito a pagar e todos os custos associados a esse crédito, nomeadamente juros, comissões bancárias, impostos e outros encargos.

A TAEG significa Taxa Anual de Encargos Efetiva Global e engloba todos os custos do crédito habitação, sejam comissões, despesas ou seguros.

Assim, poderá identificar as entidades em que lhe sai mais caro e mais barato o crédito habitação no total.

3. Perceber as implicações de diferentes prazos

Um bom exercício para fazer num simulador de crédito habitação é testar, para o mesmo montante de empréstimo, diferentes prazos, e ir assim percebendo de que forma isso afeta o valor das prestações, mas também o MTIC.

É importante que tenha em mente que a ideia de que o melhor é ter o prazo o mais longo possível para que o valor mensal da prestação seja mais baixo, na verdade implica que vai pagar juros durante mais tempo, ou seja, no total vai pagar mais pelo seu empréstimo.

Inverta, portanto, a lógica e aproveite o simulador de crédito habitação para perceber qual o prazo mais curto em que consegue liquidar o empréstimo e suportar a prestação mensal. Se pensar assim, vai estar a poupar dinheiro.

Como pode ver, são várias as vantagens de explorar um simulador de crédito habitação.

Acima de tudo terá mais informação e mais sentido crítico ao longo do processo, e poderá tomar uma decisão mais consciente.

Do que está à espera? Faça a sua simulação utilizando um simulador de crédito habitação.