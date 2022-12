Portaria extraordinária em benefício dos funcionários consulares publicada em Diário da República

"Foi publicada, em Diário da República, a portaria extraordinária em benefício dos trabalhadores dos serviços administrativos e consulares dos Serviços Periféricos Externos (SPE) do Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) no Brasil, relativa a perdas acumuladas", dá conta um comunicado publicado hoje, dia 8 de Dezembro, no Portal do Governo.

A referida portaria "vem possibilitar a avaliação intercalar das tabelas remuneratórias aplicáveis nos SPE, quando se verifique uma acentuada perda de poder de compra, como se verifica no caso do Brasil com o real, impondo-se a respetiva revisão", explica a mesma nota.

Assim, os trabalhadores em apreço terão as suas remunerações actualizadas em 48,9 por cento, com retroactivos a 1 de Janeiro de 2022.

"A valorização dos profissionais da área governativa dos Negócios Estrangeiros está no centro da atenção deste ministério, ciente de que a formulação, coordenação e execução da política externa portuguesa, em todas as suas dimensões, assenta em recursos humanos reforçados e reconhecidos. O MNE continuará o trabalho que tem vindo a ser realizado, já com resultados, em prol da valorização dos profissionais a desempenhar funções nas Missões Diplomáticas e Postos Consulares em todo o mundo", acrescenta o comunicado.

Descarregue e consulte na íntegra o diploma: