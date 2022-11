Presidente da República aceita nomeações em mais três secretarias de Estado

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, aceitou, hoje, a nomeação de mais três secretarias de Estado para as pastas das Finanças, Assuntos Fiscais e do Tesouro.

Numa nota publicada na página da Presidência, dá conta que Marcelo aceitou as propostas do primeiro-ministro para as seguintes nomeações: João Nuno Marques de Carvalho Mendes para a pasta das Finanças, Nuno Miguel Bernardes Coelho Santos Félix para secretário de Estado dos Assuntos Fiscais e Alexandra Margarida Vieira Reis para a pasta do Tesouro.

"A posse dos novos titulares terá lugar na próxima sexta-feira, 2 de Dezembro, pelas 12h00, no Palácio de Belém", conclui a nota.