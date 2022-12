MNE português diz que viagem de circum-navegação de há 500 anos "inaugurou uma globalização"

O chefe da diplomacia portuguesa considerou hoje que a primeira viagem de circum-navegação, realizada há 500 anos e iniciada por Fernão de Magalhães e terminada por Sebastião Elcano, "inaugurou uma globalização".

"É considerada como um dos primeiros eventos no caminho da globalização. Eu diria, por duas razões essenciais: porque instituiu novos canais de ligação entre terras e povos e porque resultou de um enorme esforço coletivo", disse João Gomes Cravinho.

O ministro, que falava no âmbito da sessão de encerramento das comemorações da circum-navegação, que decorreram ao longo de quatro anos, salientou as "potencialidades que se podem multiplicar em torno de três eixos".

"O eixo do conhecimento, da produção e da partilha de conhecimento, o eixo da cooperação, da colaboração entre múltiplas entidades e instituições e o eixo da economia, que é o grande estímulo e também criador de laços contínuos para o futuro", destacou.

Partindo da viagem de há 500 anos, João Gomes Cravinho salientou que Portugal, "enquanto país com vocação multilateral" acredita "que os esforços conjuntos entre povos e nações geram sempre resultados mais significativos, eficientes e respeitadores das diferenças".

"É esse o quadro que orienta a nossa postura nos vários fóruns internacionais, procurando intensamente a melhoria dos canais de diálogo entre países, usando a diplomacia, negociando Acordos", acrescentou.

A história de Portugal e da sua política externa, recordou, "estão intimamente ligadas ao mar".

"A Rota da Viagem (de circum-navegação) junta 11 países ligados por mar. A nossa CPLP junta países com costa marítima. Uma das nossas prioridades sempre foi a valorização do mar", frisou, dando como exemplo a reunião magna das Nações Unidas sobre Oceanos, realizada em junho passado em Lisboa.

Antes de sessão de encerramento das comemorações, realizou-se no Centro Cultural de Belém a última reunião da Comissão Nacional criada pelo Governo português para promover o envolvimento nacional nas comemorações e que, no caso das embaixadas de Portugal, organizaram cerca de 80 iniciativas, algumas em colaboração com embaixadas de outros países da Rota da Viagem, de Circum-navegação, como conferências, prémios, ciclos de cinema, lançamento de livros, concertos e residências artísticas, entre outros eventos.