Goleada moralizadora de Portugal quase unânime na imprensa

Bom dia. A vitória 'gorda' com estilo e passagem aos quartos de final do Mundial no Qatar da selecção nacional de Portugal marca as capas dos jornais diários, com excepção das revistas semanais que, naturalmente, têm outra abordagem.

No Correio da Manhã:

- "Nasce uma estrela na goleada [no Mundial]"

- "Santos muda equipa e ganha aposta [Portugal 6-1 Suíça]"

- "Ronaldo fica no banco e vê Gonçalo Ramos marcar três golos"

- "PJ procura milhões no Dubai"

- "Companheira de ex-apresentadora de TV ficou preso"

- "Juiz diz que há risco de Ana Lúcia fugir para aceder ao dinheiros"

- "Caos na saúde - Urgências empurram doentes"

- "Diretor-geral suspeito - Cinco detidos por subornos na defesa"

- "Orlando Figueira -- procurador condenado vai cumprir pena"

No Público:

- "Crianças com infeções respiratórias entopem urgências de pediatria"

- "Mundial 2022: Portugal entrega-se à juventude e vence Suíça por 6-1"

- "Uso de drones: A importância da indústria de armamento da Ucrânia"

- "Parlamento: Lei do direito ao esquecimento está por aplicar um ano depois"

- "Ambiente: Novas regras de licenciamento opõem Governo e ambientalistas"

- "Acordo: Governo cede a autarcas e adia descentralização da acção social"

No Jornal de Notícias:

- "Mundial 2022. Portugal 6-1 Suíça: Fulminante"

- "Dirigentes da Defesa desfalcavam Estado com contratos fictícios"

- "SNS: Metade dos centros de saúde já alivia urgências"

- "Mortalidade: Há mais dias com excesso de óbitos do que em 2021"

- "TAP: Novas greves afetam 1500 voos e Natal está em risco"

- "Indonésia: Sexo fora do casamento e adultério são crimes"

- "Metro do Porto: A despoluir desde 2002 e com expansão garantida"

No Diário de Notícias:

- "Suspeitos de corrupção: Antigo ministro da Defesa desvalorizou derrapagem e defendeu ex-diretor-geral"

- "Mundial: Portugal ganha 6-1 à Suíça e teve muita pressa para chegar aos quartos na noite de sonho de Gonçalo Ramos"

- "Caos nas urgências: Ministério quer 'Via Verde' para centros de saúde o mais rápido possível em Lisboa"

- "Modernização: Linha de Cascais dá primeiro passo para ficar ligada ao resto do país"

- "Argentina: Cristina Kirchner condenada a seis anos de prisão por corrupção"

- "Literatura: 'Cada povo tem o seu Cervantes ou Shakespeare, a América Latina também tem o seu. Mas qual?'"

No Inevitável:

- "Ricardo Penarroias, presidente do Sindicato do Pessoal de Voo da Aviação Civil: 'A greve dos tripulantes não é algo vamos fazer de ânimo leve'"

- "Portugal. Meter o canivete suíço no bolsinho do colete"

- "Portugal joga com Marrocos no sábado"

- "Tempestade Perfeita. Ministro 'sabia de tudo' dos gastos do Hospital Militar"

- "Operação Fizz. Orlando Figueira vai cumprir pena de prisão"

- "Ucrânia. Ataques 'misteriosos' contra o poderio aéreo russo"

- "Kirstie Alley. De 'protegida' de Spock ao balcão de Cheers"

Na revista Sábado:

- "Tiago Danu. O misterioso assassinato do jovem modelo"

- "Negócio do luxo -- Venda de casas, viagens, carros, roupas e bebidas sempre a crescer"

- Redes sociais -- Estudos científicos explico-mo o cérebro fica viciado"

Na revista Visão:

- "[Entrevista a Miguel Esteves Cardoso] Sem o prazer, é tudo uma estucha"

- "Duarte Cordeiro: 'Queremos tornar mais eficiente a relação entre estado, pessoas e promotores'"

- "Inatel. Marcelo e Costa ordenam investigação"

- "PSD -- Raio-X à liderança de Luís Montenegro"

No Negócios:

- "Lisboa fora do top 15 dos 'hub' tecnológicos"

- "Pico de inflação pode estar à vista, mas ainda é incerto"

- "Bolsa: Imobiliária [Vic Properties] nacional prepara entrada no Nasdaq"

- "Seis concelhos concentram os super-ricos portugueses"

- "Dívida para financiar bazuca custa mais à União Europeia"

- "Aviação: Tripulantes da TAP admitem cancelar greve de cinco dias"

- "Turismo: Agências querem fim de 'mera propaganda'"

- "Sustentabilidade 20/30. Entrevista. Jorge Moreira da Silva: 'Vamos ter de interditar novos carros que não sejam elétricos'"

No O Jogo:

- "Portugal-Suíça 6-1: Assim, siiiiiiiim!"

- "FC Porto: Taremi acelera até aos 400"

- "Rio Ave-Sporting: 'É importante ganharmos um título' [Rúben Amorim]"

- "Benfica: Gilberto vai à luta com Bah"

No A Bola:

- "Demolidor"

- "Gonçalo Ramos estreia-se a titular com o primeiro 'hat-trick' do torneio"

- "Marrocos é o adversário nos quartos de final no sábado [Após vitória de Portugal por 6-1 à Suíça]"

E no Record:

- "Ramos faz história [na vitória de Portugal por 6-1 à Suíça]"

- "'Nem nos melhores sonhos imaginava isto'"

- "Senta Ronaldo e é o português mais novo a marcar um hat-trick num mundial"

- "Seleção garante quartos de final com exibição memorável"

- "CR7 saiu do relvado sozinho quando equipa ainda festejava"