Presidente da Sérvia diz que acordo com Kosovo implica "trabalhar arduamente"

O Presidente da Sérvia considerou hoje que o seu país e o Kosovo terão de "trabalhar arduamente" para solucionar os diferendos e normalizar as relações sob mediação da União Europeia (UE), mas indicou que não existem prazos fixados.

"Teremos de trabalhar arduamente no futuro para tentar alcançar uma solução de compromisso", disse Aleksandar Vucic, em declarações aos 'media', no final da cimeira da UE com os países dos Balcãs Ocidentais que hoje decorreu em Tirana, Albânia.

Vucic disse que as duas partes receberam uma nova versão da proposta de solução elaborada pela França e Alemanha, com o apoio da UE, cujo conteúdo ainda não foi divulgado, e afirmou que a Sérvia não está nem plenamente a favor nem contra o modelo proposto.

As autoridades sérvias têm indicado que não aceitarão a integração do Kosovo na ONU nem o reconhecimento da independência da sua antiga província do sul, com maioria de população albanesa e que autoproclamou a independência em 2008.

O Kosovo insiste que não haverá solução negociada caso Belgrado não reconheça a sua soberania.

Vucic assegurou que no documento europeu não existem prazos e considerou "pouco sério resolver em três meses" um problema que se prolonga "desde há 100 anos", numa resposta à intenção de Pristina em obter um acordo até à próxima primavera.

"É irresponsável que insistam em prazos, quando em dez anos não conseguiram aplicar a Associação dos Municípios Sérvios", disse Vucic.

A associação em questão foi negociada e aceite pelas duas partes em 2013, mas a atual liderança kosovar recusa aplicar o documento, que prevê um grau de autonomia para os sérvios kosovares e constitui um dos acordos mais importantes para esta comunidade e garantido no processo de diálogo de normalização iniciado em 2011.